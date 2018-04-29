القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
فن
الأحد 29/أبريل/2018 - 02:33 م

بدرية طلبة: خفة دم «30 ليلة وليلة» سبب موافقتي عليه

الفنانة بدرية طلبة
الفنانة بدرية طلبة
منار إبراهيم
dostor.org/2149036

تواصل الفنانة بدرية طلبة، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الكوميدي «30 ليلة وليلة»، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.

وقالت «بدرية»، في تصريح لـ«الدستور»، إن سبب موافقتها على المشاركة بالمسلسل أن أحداث العمل تتسم بخفة الدم والكوميديا اللطيفة، مشيرة إلى أنها وافقت عليه دون تردد فور قراءة السيناريو، موضحة أنها تقدم شخصية محورية وأساسية بالمسلسل.

وأكدت أن دورها مفاجأة، حيث تقدم من خلاله دورا كوميديا بحتا بطريقة مختلفة عما قدمته من قبل، متمنية أن ينال إعجاب متابعيها.

«30 ليلة وليلة» تدور أحداثه في إطار كوميدي في حلقات متصلة منفصلة، حول السلبيات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة، بطولة: سعد الصغير، وائل علاء، بدرية طلبة، حسام داغر، محمد رضا، ماهي نور، إيمان السيد، وضيوف الشرف: ريم البارودي، شيماء سيف، نرمين ماهر، المنتج بلال صبري، المخرج إبرام نشأت، بحضور الإعلامي تامر أمين، بعد الصلح الذي تم بينه وبين سعد الصغير في أول ظهور إعلامي لهما.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»

منذ أقل من شهر

التفاصيل الكاملة لـ«خناقة» أمن حفل تامر حسني مع الصحفيين.. (صور)

منذ أقل من شهر

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى

منذ أقل من شهر

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟

منذ شهر

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ شهر

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

الآن

مدير أمن الجيزة: حملتنا بالمناطق الأثرية تهدف لحماية ضيوف مصر

الإسكان: لا تعليق على إحالة مسئولين للنيابة فى غرق القاهرة الجديدة

«الخامسة الفرنسية»: زيارة «لودريان» تمهد الطريق لزيارة «ماكرون»

«خارجية النواب» ترفض موازنة وزارة الهجرة

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

ألبومات الصور

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

حكمدار الجيزة يُلبي طلب عجوز بترخيص «توكتوك» لابنها

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

تجدد اشتعال النيران بـ«سقالات» المتحف المصري الكبير (صور)

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

كشكول

يوسف عامر يبحث التعاون بين جامعتي الأزهر والأحقاف اليمنية

رئيس هيئة تعليم الكبار بالمنوفية يكرم رئيس الجامعة

وزير التعليم العالي يطالب بتشكيل رابطة محبي جامعة القاهرة

طب بنات الأزهر تعقد مؤتمرا بالأكاديمية الطبية العسكرية.. غدا

تربية المنوفية تنظم حفلًا لختام الأنشطة بحضور رئيس الجامعة

الأمصار

«البصرة» مدينة البندقية العراقية

البورصة المصرية تغلق على انخفاض بنسبة 0.32%

بالصور.. الملك سلمان يغادر الرياض

مقتل اثنين بمنظمة سويسرية جنوب السودان

الكشف عن «بروتين» يسبب سرطان الدم

ads
منوعات

فيفا يرد على تهديدات ترامب: قواعدنا تحدد البلد المضيف لمونديال 2026

كعكة ثانية وبوكيه ورد احتياطي في زفاف هاري وميغان

بالصور.. احترس.. هذه الفراشة قد تقتلك

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads