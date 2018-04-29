بدرية طلبة: خفة دم «30 ليلة وليلة» سبب موافقتي عليه

تواصل الفنانة بدرية طلبة، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الكوميدي «30 ليلة وليلة»، والمقرر عرضه بالماراثون الرمضاني المقبل.



وقالت «بدرية»، في تصريح لـ«الدستور»، إن سبب موافقتها على المشاركة بالمسلسل أن أحداث العمل تتسم بخفة الدم والكوميديا اللطيفة، مشيرة إلى أنها وافقت عليه دون تردد فور قراءة السيناريو، موضحة أنها تقدم شخصية محورية وأساسية بالمسلسل.



وأكدت أن دورها مفاجأة، حيث تقدم من خلاله دورا كوميديا بحتا بطريقة مختلفة عما قدمته من قبل، متمنية أن ينال إعجاب متابعيها.



«30 ليلة وليلة» تدور أحداثه في إطار كوميدي في حلقات متصلة منفصلة، حول السلبيات التي طرأت على المجتمع في الفترة الأخيرة، بطولة: سعد الصغير، وائل علاء، بدرية طلبة، حسام داغر، محمد رضا، ماهي نور، إيمان السيد، وضيوف الشرف: ريم البارودي، شيماء سيف، نرمين ماهر، المنتج بلال صبري، المخرج إبرام نشأت، بحضور الإعلامي تامر أمين، بعد الصلح الذي تم بينه وبين سعد الصغير في أول ظهور إعلامي لهما.