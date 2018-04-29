«الصمعاني» يوقع مع نظيره الموريتاني برنامجًا للتعاون القضائي

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمكتبه بالرياض، اليوم الأحد، وزير العدل الموريتاني مختار ملل جا.



ورحّب «الصمعاني» بزيارة وزير العدل الموريتاني، مشيدًا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الشقيقين، التي تأتي امتدادًا من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.



وجرى خلال الاستقبال توقيع برنامج تعاون تنفيذي بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، ضمن إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، وكذلك تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وموريتانيا، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما تطرّق لمسيرة القضاء السعودي المتخصّص، مُؤكدًا أنّ الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، كان له الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها مرفق القضاء بالمملكة.



يُذكر أن وزارة العدل أطلقت مؤخرًا رؤيتها للتعاون الدولي التي تتضمن تعزيز التعاون مع الأجهزة النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة، كما أن اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي من أبرز الصكوك الدولية في مجال التعاون القضائي ولها دور كبير في تنفيد بعض الدول الأطراف لالتزاماتها في بعض الاتفاقيات الأممية.

