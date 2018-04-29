برلماني يوناني: مصر إحدى ركائز الاستقرار في شرق المتوسط

قال عضو البرلمان اليوناني سبارتي نوز بونستي زوس إن مصر إحدى ركائز الأمن والاستقرار في الإقليم الموسع لشرق البحر المتوسط، بسبب حجمها ووزنها الاستراتيجي، منوها بدور مصر البارز في وضع حد لتدفقات الهجرة غير المشروعة والإتجار في البشر.



جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة الرابعة عشرة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقدة بمقر البرلمان المصري، تحت عنوان "مكافحة الإرهاب في المنطقة الأورومتوسطية".



وأضاف زوس أنه ينبغي التصدي للأسباب الجذرية للإرهاب، ومكافحته بشتى السبل والوسائل الممكنة.



وأشار إلى أن التدابير الأمنية وحدها ليست كافية، ومن الضروري إيجاد حلول جذرية للقضاء على هذه الظاهرة، ومسبباتها، مثل قضايا الفقر والعنصرية والتطرف، بالإضافة إلي أهمية التوعية الديمقراطية.



وتابع زوس أن موقف بلاده واضح حيال إدانة الإرهاب والتطرف، والتأكيد على أن الإرهاب لا يرتبط بدين أو عرق أو جنس، وأن اليونان تشارك في الحرب على الإرهاب واتخذت مبادرات عديدة، من بينها: مبادرة حول التعددية الدينية والتعايش السلمي، مع تشكيل برامج للتعاون مع قبرص ومصر وإسرائيل وغيرها من الدول.



وأشار زوس إلى أن بلاده تتخذ تدابير لمواجهة الترويج للعنف والكراهية عبر الإنترنت، لافتا إلى أن اليونان، ولكونها في صدارة الدول التي تشهد تدفقات للاجئين، فإنها وضعت برنامجا توعويا خاصا بهؤلاء المهاجرين.



وشدد زوس على أهمية تحقيق الاستقرار في العديد من الدول، ومن بينها: سوريا والعراق وليبيا، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.