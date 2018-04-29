12.5 % نموًّا فى قطاع الاتصالات خلال «2017-2018»

كشف خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الاتصالات حقق معدل نمو خلال العام المالى الحالى وصلت نسبته الى ١٢.٥٪.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر السنوى الثانى للاستثمار فى تكنولوجيا المعلوكات الذى تنظمه الشعبة اليوم الأحد.



وقال خليل إن تكنولوجيا المعلومات أصبحت قاطرة التحول نحو المجتمع الرقمى، لافتا إلى أن المناخ الحالى للاسنثمار فى مصر جيد للغاية مقارنة بالسنوات السابقة.



وأضاف أن مؤتمر اليوم يسلط الضوء على 4 محاور أساسية هى: التحول الرقمى وفرص الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى الشمول المالى والمدفوعات الرقمية وتصنيع الإلكترونيات وأخيرًا آليات الوصول إلى الأسواق العالمية.



وذكر أن عدد الشركات المصرية الناشئة التى ستشارك فى معرض لاس فيجاس للإلكترونيات خلال العام المقبل سيصل إلى 10 مقابل 9 فى 2017 وبدأت اليوم أولى مراحل الاختيار من أصل 84 شركة.



وطالب "خليل" المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات بتوفير مزيد من الدعم النقدى لمؤسسات المجتمع المدنى العامله فى القطاع.