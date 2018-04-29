محافظ أسيوط يفتتح عددًا من المشروعات الخدمية بديروط

افتتح المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، عددًا من المشروعات الخدمية بمركز ديروط، على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، في ذكرى ثورة أهالي قرية بني عديات، التابعة لمركز منفلوط، على الحملة الفرنسية عام 1799، يرافقه العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



وقال محافظ أسيوط، خلال افتتاحه مدخل ديروط الجنوبى بتكلفة 600 ألف جنيه، إن تكلفة المشروعات الخدمية بقرى مركز ديروط والتي تم افتتاحها وتفقدها بلغت 36.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية بالقرى والنجوع، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من مشروعات مياه شرب وصرف صحي وتعليم وصحة وتحسين بيئة، مؤكدًا انتهاء المشروعات في مواعيدها المحددة وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.



وأوضح العميد علاء عبدالجابر أنه تم افتتاح عدة مشروعات تعليمية منها مدرسة 25 يناير الإعدادية بتكلفة 4 ملايين جنيه، مدرسة رفاعة الطهطاوي الرسمية لغات بتكلفة 4 ملايين جنيه، مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية بتكلفة 6.5 مليون جنيه، وجناح توسعة بمدرسة أبوجبل بنين بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجناح توسعة بمدرسة علي كيلاني الابتدائية المشتركة بتكلفة 7.5 مليون جنيه.



وأضاف رئيس مركز ديروط أنه تم على هامش احتفالات العيد القومي افتتاح مشروعات صحية منها مركز صنبو المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، ووحدة دشلوط الصحية بتكلفة 3 ملايين جنيه، فضلًا عن افتتاح مدخل ديروط الجنوبي بتكلفة 600 ألف جنيه، ومدخل الشيخ أبوالعيون بتكلفة 700 ألف جنيه، وكوبري نزلة عبداللاه بعد إحلاله وتجديده بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ووحدة إطفاء ديروط بتكلفة 5 ملايين جنيه.