القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 02:28 م

خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية

صوره من الحدث
صوره من الحدث
الغربية - حسام فوزي جبر
dostor.org/2149025

كلف الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع المديرين العموم بالإدارات التعليمية بمتابعة سير الامتحانات تزامنًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي.

ففي إدارة شرق طنطا التعليمية، تابع عبد الغنى صالح، مدير عام الإدارة عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل، واطمأن على سير الامتحانات خلال جولته بمدارس دفرة الابتدائية الجديدة، ومدرسة الوحدة المجمعة رقم ١، ومدرسة السلام الابتدائية، ومدرسة الفصل الواحد، ومدرسة دفرة الاعدادية بنات، ومدرسه الشهيد امين محمد امين الثانوية المشتركة.

وفى إدارة غرب طنطا التعليمية، تابع صبري الدسوقي مدير عام الإدارة، لجان الامتحان بمدرسة عمرو بن العاص، ومدرسة طنطا الصناعات بنات.

وفى إدارة شرق المحلة التعليمية، تابع هاني مجاهد، مدير عام الإدارةـ أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمدرسة ديرب هاشم الإعدادية المشتركة، ومدرسة إسماعيل عبود الإعدادية، ومدرسة المحلة الثانوية التجارية بنات.

وفى إدارة غرب المحلة التعليمية، تابعت هالة الباجورى، مدير عام الإدارة، امتحانات الفصل الدراسي الثانى بمدرسة الشهيد أحمد حسن علي للتعليم الأساسي بساكس.

وفى إدارة زفتي التعليمية، تابع يسر عبد الغني، مدير عام الإدارة، امتحانات النقل بمدرسة الغريب الثانوية المشتركة، ومدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية، ومدرسة عثمان بن عفان الابتدائية.

وفى إدارة السنطة التعليمية، تابعت إيمان عبد المعز شاهين، مدير عام الإدارة، سير أعمال الامتحانات في مدارس الإدارة، حيث تابعت مدرسة كفر كلا الباب الثانوية المشتركة، ومدرسة كفر كلا الباب الجديدة، ومدرسة كفر كلا الباب للتعليم الأساسي.

وفى إدارة سمنود التعليمية، تابع وائل مصطفى الحديدي، مدير عام الإدارة، أعمال الامتحانات بمدرسة النصر الابتدائية، مدرسة القاضي بكار اﻻبتدائية، ومدرسة التحرير الرسمية للغات.

وفى إدارة قطور التعليمية، تابع السيد ابراهيم العراقي، مدير عام الإدارة، سير لجان الامتحان في يومها الثانى بمدارس مدرسة شبرا بلولة الابتدائية المشتركة، ومدرسة شبرا بولة الإعدادية المشتركة،
ومدرسة كفر سعدون للتعليم الأساسي، ومدرسة الفردوس الخاصة.

وفى إدارة بسيون التعليمية، تابعت سهام رزق، مدير عام الإدارة، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى لسنوات النقل، ولم تتلق غرفة العمليات أى شكاوى.

خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
خطة متابعة امتحانات آخر العام بمدارس الغربية
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