القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
لايف ستايل
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:28 م

فولت ميجا ستور.. كل متطلباتك لحياة عصرية فى مكان واحد (فيديو)

فولت ميجا
فولت ميجا
dostor.org/2148883

افتتحت مجموعة مكسيم للاستثمار -شركة مصرية تأسست عام 1980 ويرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد كرار- فولت ميجا ستور، والذى يعد أحدث مشروعات المجموعة في التجمع الخامس بشارع التسعين الشمالي أمام جامعة المستقبل، وذلك كتجربة تسويقية فريدة من نوعها تحدث ثورة في عالم الإلكترونيات.

ويعد «فولت ميجا ستور»، والذى تم افتتاحه تحت شعار «All What You Plug–IN»، أكبر وأضخم علامة تجارية في مصر، ويأتى على مساحة شاسعة تتجاوز 5000 متر، ويوفر جميع فئات المنتجات الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة، من علامات تجارية متنوعة عالمية أو محلية، ويلبى جميع احتياجات طالبي نمط الحياة المتطور.

يذكر أن مجموعة «مكسيم» تهدف إلى إقامة أكبر المشروعات الاستثمارية والسياحية فى مصر، فى إطار وطني لدعم الاقتصاد المصرى وإيصال صورة حضارية عن مصر الحديثة، وتمتلك أهم وأضخم مشروعات استثمارية هائلة من بينها (بو أيلاند، كانيون، مكسيم كنترى كلوب، فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكى، مكسيم مول ومجموعة من مشروعات الاستثمار العقارى الضخمة الأخرى).

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