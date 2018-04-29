فولت ميجا ستور.. كل متطلباتك لحياة عصرية فى مكان واحد (فيديو)

افتتحت مجموعة مكسيم للاستثمار -شركة مصرية تأسست عام 1980 ويرأس مجلس إدارتها الدكتور محمد كرار- فولت ميجا ستور، والذى يعد أحدث مشروعات المجموعة في التجمع الخامس بشارع التسعين الشمالي أمام جامعة المستقبل، وذلك كتجربة تسويقية فريدة من نوعها تحدث ثورة في عالم الإلكترونيات.



ويعد «فولت ميجا ستور»، والذى تم افتتاحه تحت شعار «All What You Plug–IN»، أكبر وأضخم علامة تجارية في مصر، ويأتى على مساحة شاسعة تتجاوز 5000 متر، ويوفر جميع فئات المنتجات الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة، من علامات تجارية متنوعة عالمية أو محلية، ويلبى جميع احتياجات طالبي نمط الحياة المتطور.



يذكر أن مجموعة «مكسيم» تهدف إلى إقامة أكبر المشروعات الاستثمارية والسياحية فى مصر، فى إطار وطني لدعم الاقتصاد المصرى وإيصال صورة حضارية عن مصر الحديثة، وتمتلك أهم وأضخم مشروعات استثمارية هائلة من بينها (بو أيلاند، كانيون، مكسيم كنترى كلوب، فندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكى، مكسيم مول ومجموعة من مشروعات الاستثمار العقارى الضخمة الأخرى).