«يديعوت»: القدس والضفة قد يكونان أشد انفجارًا من غزة في «يوم النكبة»

قالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية إنه يجب على قيادة الاحتلال أن لا تنشغل بما يحدث داخل قطاع غزة المحاصر فقط خلال مسيرات العودة، ولكن يجب أن تضع الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة في قائمة اهتماماتها.



وأضافت، في تقرير لها اليوم الأحد، أن الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة قد يكونان أشد انفجارا خلال مسيرات العودة الكبرى في ذكرى النكبة الفلسطينية، يوم 15 مايو المقبل، من غزة.



وانطلقت مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي، وتستمر حتى منتصف مايو المقبل، وأسفرت عن استشهاد 44 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 6680 آخرين.