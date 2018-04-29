93.4 مليون جنيه أرباح «مطاحن مصر الوسطى» خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، ارتفاع أرباحها هامشيا.



وقالت الشركة في بيان لها، إنها حققت أرباحا بلغت 93.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 91.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 52.25 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل أرباح بلغت 50.53 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وكشفت المؤشرات المالية للشركة، انخفاضا في المبيعات خلال الفترة (من مطلع يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2017) لتبلغ 700.16 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 1.62 مليار جنيه، على أساس سنوي.

