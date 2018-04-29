«التموين»: استلام 87.9 ألف طن قمح من المزارعين بكفر الشيخ

كشف عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية موسم التوريد فى 15 أبريل وحتى اليوم بلغ 87181 طنا و941 كجم وان عملية التوريد منتظمة دون مشاكل أو معوقات، وان غرفة العمليات بالمديرية تتابع جميع منافذ الاستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 25 منفذ استلام ما بين شونه وصومعه ومركز تجميع.



وأضاف "الهابط"، في بيان له، أنه تم تجهيز الصوامع والشون والهناجر لاستلام الأقماح لموسم عام 2018 بإجمالي السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر على مستوى المحافظة والتي تبلغ 195068 طن قمح محلى، من خلال 25 موقعًا تخزينيًا على مستوى المحافظة.

