«المراغي»: شهر مايو سيشهد إجراء الانتخابات العمالية لدورة جديدة

قال جبالي الـمراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الأمم تمر بفترات تحتاج فيها إلى تنفيذ خطوات جادة على طريق الاستقرار والعمل بعد أن تدرك حجم التحديات ودقة المرحلة، وعبرت مصر مرحلة الخطر، واستقرت دعائم الدولة المصرية الحديثة التي خططت ونفذت العديد من المشروعات التنموية العملاقة في مختلف المجالات.



وأضاف المراغي، خلال احتفالية عيد العمال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن لا أحد ينكر أو يزايد على كل ما تم إنجازه في فترة رئاسة السيسي الأولى، وإن الشعب المصري يعلم قدر ووطنية وحب السيسي لبلده وشعبه، ويعلم جيدا حجم ما تم إنجازه في الظروف الصعبة التي مرت على مصر.



وأشار المراغي، أن شهر مايو القادم سيشهد إجراء الانتخابات العمالية لدورة نقابية جديدة من القاعدة إلى القمة، أي من اللجان النقابية مرورا بمجالس إدارة النقابات العامة وانتهاء بمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وستجرى هذه الانتخابات في أجواء تسودها الشفافية وبإشراف قضائي كامل يضمن نزاهة الانتخابات، ويؤكد حرص مصر على الحريات النقابية.



وقال ستتزامن الانتخابات العمالية مع بدء مجلس النواب مناقشاته لمشروعي الخطة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة الجديدة للدولة للعام المالي 20182019 مع بداية ولاية رئاسية جديدة نؤكد أنها ستشهد تحسين مستوى معيشة السواد الأعظم من المجتمع، وزيادة التشغيل، وامتصاص فائض البطالة، والحد من ارتفاع الأسعار الأمر الذى يتطلب من عمال مصر تحقيق نمو للناتج المحلى الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني حتى يمكن تحسين مستويات المعيشة، وإيجاد فرص عمل للداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتحقيق الاستقرار فى الأسعار مع التوزيع العادل لثمار النمو على كل فئات المجتمع وهو الأمر الذى تطالبون بالوصول إليه.



وأشار أن الحركة النقابية المصرية التي تمتد جذورها لأكثر من مائة عام تعيش لحظة فارقة في تاريخها، فقد شهدت هذه الحركة منذ احتفالنا بعيد العمال فى شهر مايو الماضى تحديث منظومة التشريعات العمالية التى تفتح أمام أطراف الإنتاج الثلاثة وأعنى بهم الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال أفاق العمل الآمن والحياة الكريمة.



وأضاف كما شهدت هذه الفترة صدور قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم ولائحته التنفيذية الذى يكفل الحقوق والحريات النقابية للعمال التى طالبت بها كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.



وأوضح أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي يساير الحداثة والمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر، وسيوسع القانون الجديد من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، والتأمين ضد مخاطر العمل، وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ويقيم التوازن فى العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم الحوار الاجتماعي بينهم، ويمنع الفصل التعسفى للعمال وهو الأمر الذى أحاله القانون الجديد إلى محاكم عمالية متخصصة لسرعة البت فى القضايا العمالية.



وستشهد الفترة القادمة صدور قانون التأمينات والمعاشات بما يكفل المواءمة بين ما كان يحصل عليه العامل أثناء عمله ومعاشه، كما سيصدر قريبا قانون التأمين الصحى الشامل الذي يكفل العلاج المجانى لجميع المواطنين، بالإضافة إلى صدور قانون تمثيل العاملين فى عضوية مجالس إدارة الشركات الأمر الذى يكفل مشاركة العمال فى اتخاذ القرارات التى تحمى حقوقهم وتحافظ على مكتسباتهم.