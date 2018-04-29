«التنمية المحلية»: تنفيذ 42 مشروعًا للشباب بالوادي الجديد

قال وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، إنه تلقى تقريرا مفصلا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حول مشروعات التنمية التي تشرف عليها المحافظة حاليا.



وأضاف الجندي وفقا للتقرير أنه تم الانتهاء من إقامة 42 مشروعا متنوعا لشباب الخريجين بمركزي باريس والفرافرة بدعم من إدارة بناء وتنمية القرية والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية وتشمل تنفيذ 15 مشروعا صغيرا لتربية الأرانب و6 مشروعات مفارخ للبيض والتي تم الانتهاء من تسليمها للمنتفعين، إلى جانب أنه يجرى تسليم 23 مشروع تربية دواجن ضمن مشروعات تنمية القرى بجانب تنفيذ 18 مشروعا متنوعا لشباب الخريجين بدعم من مبادرة مشروعك بتمويل يصل إلى حوالى 300 ألف جنيه.