إحباط تهريب 35 ألف دولار بحوزة مسافر إلى السعودية بمطار القاهرة

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط تهريب كميات من النقود الأجنبية بحوزة راكب مصري مسافر إلى المملكة العربية السعودية.



وكانت وردية التامين بصالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 2، اشتبهت فى حقيبة راكب مصري، وبتفتيش حقائبه لم يتم العثور على اية مخالفات وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 35 ألف دولار أمريكي مخبأه حول جسده، مما يعد مخالفا لقانون انتقال النقد الأجنبي والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار او ما يعادلها من العملات الأخرى.



وبعرض الواقعة على اللواء طه بيومى مير شرطة ميناء القاهرة الجوى امر باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات.