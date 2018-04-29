القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
مصر
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:13 م

إحباط تهريب 35 ألف دولار بحوزة مسافر إلى السعودية بمطار القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمود السعدى
dostor.org/2148854

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، من إحباط تهريب كميات من النقود الأجنبية بحوزة راكب مصري مسافر إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت وردية التامين بصالة السفر الدولي بمبنى الركاب رقم 2، اشتبهت فى حقيبة راكب مصري، وبتفتيش حقائبه لم يتم العثور على اية مخالفات وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 35 ألف دولار أمريكي مخبأه حول جسده، مما يعد مخالفا لقانون انتقال النقد الأجنبي والذى يسمح للراكب باصطحاب 10 آلاف دولار او ما يعادلها من العملات الأخرى.

وبعرض الواقعة على اللواء طه بيومى مير شرطة ميناء القاهرة الجوى امر باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة فى تلك الحالات.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ يومين

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ 3 أيام

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

منذ 3 أيام

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء

منذ 4 أيام

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار

الآن

وزير خارجية أمريكا: ترامب يسعى لتعديل الاتفاق النووي مع إيران

باحثون فى أمريكا يطورون «روبوت» على شكل ثعبان بحر

ترقية رئيس جهاز القاهرة الجديدة.. وتنصيب «النجار» خلفا له

سقوط مينى باص من أعلى محور صفط اللبن

الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

ألبومات الصور

صور.. محافظ بنى سويف يفتتح 4 طرق بمركز ناصر

الجلسة الأولى بمؤتمر حابى للاستثمار

حكمدار الجيزة يُلبي طلب عجوز بترخيص «توكتوك» لابنها

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

نجم الساعة

ننشر نص كلمة «السيسى» فى عيد العمال

ads
الأكثر قراءة

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

كشكول

بدء وقفة احتجاجية لـ "أولياء أمور التجريبيات" أمام التعليم

الأزهر يقرر إلغاء امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والابتدائية والإعدادية بشمال سيناء

"البحث العلمي" تفتح باب التقديم للمدرسة الصيفية العاشرة بروسيا

"المعاهد الأزهرية" يجري قرعة علنية لاختيار العاملين بكنترول الشهادات

جامعة جنوب الوادي تستقبل خبراء هولنديين في مجال إدارة المستشفيات

الأمصار

جريح بعملية طعن في القدس وإصابة المنفذ

أبرز اهتمامات الصحف الأردنية اليوم

نتانياهو يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال أيام

أبرز اهتمامات الصحف الليبية اليوم

نزول أول محطة كهروذرية عائمة في العالم إلى مياه البحر

ads
منوعات

قائمة أفضل حواسيب محمولة لعام 2018

خبراء يحذرون من انتشار اليرقات السامة فى لندن وجنوب إنجلترا

3 مؤشرات تكشف العبث بماكينات الصراف الآلى

ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads