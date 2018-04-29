القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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01:08 ص

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01:03 م

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11:44 م

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اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:09 م

«ساويرس»: ارتفاع سعر الدولار أكبر مشكلة واجهت الاستثمار فى مصر

ساويرس
ساويرس
حسن كامل - أسماء إبراهيم
dostor.org/2148841

قال المهندس نجيب ساويرس، إن أكبر مشكلة واجهت الاستثمار فى مصر هى ارتفاع قيمة الدولار، مشيرًا إلى أن لدينا فرصًا كثيرة متواجدة للاستثمار فى مصر، لكن لا توجد القدرة على التسويق.

وأضاف "ساويرس" خلال كلمته في مؤتمر حابى للاستثمار تحت عنوان "مصر على خريطة استثمارات العالم"، أن القطاع العقارى هو الوحيد في مصر الذى يعمل بكفاءة، مؤكدًا أن أسعار العقارات حاليًا مرتفعة للغاية ولا تناسب الشاب المصرى المقبل على الزواج.

وأضاف "ساويرس" أنه استبدل قراءة الكتب بمشاهدة السينما، لذلك اتجه إلى العمل وإنتاج الأفلام السينمائية.

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