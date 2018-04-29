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الأحد 29/أبريل/2018 - 01:08 م

العمال لـ«السيسي»: أنت هدية ربنا لينا.. والرئيس: أنتم أمل مصر الحقيقي

السيسي
السيسي
دعاء جابر
dostor.org/2148840

استقبل العمال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال، اليوم الأحد، في الممر الخارجي لقاعة الاحتفال بفندق الماسة بمدينة نصر بالتصفيق الحاد مرددين هتافات "بنحبك يا زعيم، ربنا بعتك لينا هدية، أسد مصر يا ريس"، وسط أصوات الزغاريد والتصفيق الحاد له منذ ظهوره على شاشات العرض.

وبادل عمال مصر الحاضرون احتفالية عيد العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني لفوزه بفترة رئاسية ثانية، قائلين له "أنت هدية ربنا لينا"، فرد الرئيس عليهم قائلا "يارب أكون كده فعلا وانتم أمل مصر الحقيقي".

وجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي متوسطًا المنصة وعلى يمينه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعلى يساره جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ هاني الحسيني.

واستهل الحفل بكلمة لرئيس اتحاد العمال جبالى المراغى، بدأها بشكر الرئيس على رعاية عيد العمال، وامتلأت القاعة بالزغاريد والتصفيق حين هنأ المراغي الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وصفق العمال كثيرًا كلما ذكر خلال كلمته "القوات المسلحة والشرطة"، ودورهما في حماية الوطن من اﻹرهاب.

وطالب المراغي، الرئيس السيسي بدعم اتحاد عمال مصر في إنشاء الجامعة التكنولوجية لتخريج عمالة مدربة قائلا "ياريت تساعدنا يا ريس في إنشائها"، مشيدا بحقبة التشريعات القانونية التي تعمل عليها الحكومة لاستقرار العمال.

وأضاف المراغي، أننا لابد وأن نعمل وفقا لشعار "الاستثمار في المصريين اﻷكفاء لبناء وطن عزيز"، لافتا إلى تنظيم الانتخابات العمالية في مايو المقبل وسط شفافية وإشراف قضائي، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر".

وقدم جبالي المراغي هدية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهي عبارة عن كتاب حكاية وطن.

وكرم رئيس الجمهورية ١٠ من قدامى العمال بالاتحاد، ومنحهم أوسمة الامتياز، و2 من وزارة القوى العاملة.

وفي لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسي نزل من أعلى منصة تسليم الأوسمة وتوجه إلى العامل السيد عرفه نائب رئيس النقابة العامة لعمال الزراعة، أحد المكرمين لتكريمه نظرًا لظروفه الصحية التي منعته من الصعود للمنصة.

وصفق الحضور لهذه اللافتة الإنسانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعالت أصوات العاملات من بين المقاعد الخلفية بالزغاريد.

وصفق العمال والعاملات، كثيرا حين تسلمت سناء زايد سفيرة النوايا الحسنة لعمال مصر، والعرب، التكريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلقن السيدات الزغاريد وكان هذا التكريم اﻷعلى تصفيقا.

وألقى الرئيس السيسي كلمته وسط زغاريد وهتافات وتصفيق حاد ورفع علم مصر، حيث أكد في كلمته للعمال على ضرورة التركيز في الانتخابات العمالية واختيار من يتصف بالصبر واﻷمانة قائلا لهم "اختاروا صح"، مشيرا إلى التسجيل في شهادة أمان الخاصة بالعمالة غير المنتظمة متواضع جدا، مطالبا بتكثيف الجهود لزيادة اﻹقبال عليها، لتوفير حماية تأمينية لهذه الفئة من العمال، وفي نهاية كلمته صفق العمال والعاملات كثيرا.

وتفاعل السيسي مع الحضور من العمال قائلًا "أشكركم وعلى فكرة أنا اللي اتشرفت بيكم انهارده واللي حما مصر ربنا مش أنا"، وتم ختام الاحتفال بالسلام الوطني.

وحاز الدكتور كمال الجنزوري، ووزير الدفاع، والمهندس إبراهيم محلب، بتصفيق حار ظل مستمرا حتى وقت طويل.

وكان قد استقبل العمال رئيس الوزراء، والوزراء، وفايزة أبو النجا، ومحمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وسط فرحة عارمة وإطلاق الزغاريد.

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