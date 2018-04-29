«الجندي» يطالب «الزملوط» باتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد المخاطر

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة والاستعداد لمواجهة الأزمات والمخاطر تحسبًا لأي طوارئ.



وشدد الجندي على ضرورة توجيه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي مخاطر جراء الأمطار والسيول المحتمل سقوطها لتقليص حجم الأخطار والوصول إلى أعلى معدلات الحماية والتأمين ومواجهة المخاطر، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.



وكان وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، قد تلقى تقريرا من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لمتابعة جهود التنمية بمركزي باريس والفرافرة، والخطوات الجاري تنفيذها في مشروعات شباب الخريجين بتمويل ودعم من إدارة بناء وتنمية القرية والمشروع القومى للتنمية المحلية والمجتمعية.