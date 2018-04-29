الأحد 29/أبريل/2018 - 01:08 م
ِشركة سعودية تمتلك 270 مليار برميل نفط
dostor.org/2148837
تبلغ الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية، كمية لا تقل عن 270 مليار برميل.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
تبلغ الاحتياطيات النفطية لشركة أرامكو السعودية، كمية لا تقل عن 270 مليار برميل.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".
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