ِشركة سعودية تمتلك 270 مليار برميل نفط

حكمدار الجيزة يُلبي طلب عجوز بترخيص «توكتوك» لابنها

استمع اللواء مصطفى عصام حكمدار الجيزة، إلى سيدة عجوز- أثناء جولته التفقدية بالمنطقة الأثرية، حيث طلبت منه إعادة مركبة "توتوك"خاصة بابنها وسرعة تقنين إجراءات ترخيصه، وفي لفتةٍ إنسانيةٍ، وجَّه الحكمدار ...