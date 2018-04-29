«أزمات الوزراء»: لم نقصر رغم كثرة الشكاوى.. وجهودنا لم تظهر للرأي العام

كشف مصدر بقطاع إدارة الأزمات والكوارث بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء أن ما أثير حول تقصير دور إدارة الأزمات الخاصة بمجلس الوزراء وغرفة الشكاوى خاصة خلال فترة سقوط الأمطار والسيول غير صحيح.



وقال إن دورنا هو استقبال شكاوى المواطنين فى كافة القطاعات بالدولة وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك ضغط عمل فى فترات الذروة من اليوم وكذلك أثناء الأحداث ذات الطبيعة الخاصة والتى كان آخرها الأمطار والسيول، ولم تكن سوء حالة الطقس والأمطار بالشيء المفاجئ لان كان هناك منشور تحذيري من الأرصاد تم توزيعه على الإدارة وكذلك كل المحافظات، والإدارة بدورها قامت بتوزيع منشور هام برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات.



وتعليقا حول ما تم ترديده حول سوء أداء الإدارة خلال الأزمة قال المصدر "إننا عملنا على مدار 24 ساعة خلال الثلاث أيام وكان العمل على قدم وساق ونتلقى شكاوى من المواطنين من كل الجهات ونتواصل مع المحافظات سريعا او مسئول الحى للتعامل الفوري مع المنطقة المتضررة سواء بانقطاع الكهرباء او تجمع المياه بإرسال عربات شفط او غيرها من الشكاوى، وكانت من أكثر المناطق التى تلقينا منها الشكاوى هى القاهرة الجديدة والقليوبية ومنشية ناصر، وغيرها من المناطق العشوائية خوفا من انهيار المساكن عليهم.



وأضاف رغم كثافة الشكاوى إلا أننا تعاملنا معها بكفاءة رغم ان هذا لم يظهر بشكل كافي للرأي العام.



وعن آلية تلقى شكاوى المواطنين التى تصل لغرفة الشكاوى أوضح المصدر انه يتم تلقى الشكوى من خلال رقم مختصر وبإعطاء المتصل لرقم البطاقة الشخصية والاسم، وإضافة توضيح اذا ما كانت الشكوى خاصة بقطاع التموين والسلع او شكوى حكومية عامة ويتم إعطاء رقم لصاحب الشكوى وعادة ما يكون الرد خلال 48 ساعة بالتواصل مع الجهة المختصة.



وعن قرار الرقابة الإدارية، بناء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهه أي أزمات تتعرض لها البلاد.



أوضح مصدر بالرقابة الإدارية تعليقا على هذا القرار ان الهيئة تقوم الآن بمراجعة الموقف ودراسة البدائل الخاصة بمراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لمجلس الوزراء والهدف هو جعله أكثر ايجابية موضحا ان التحرك الفوري كان نتيجة لصعوبة الموقف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول في بعض المناطق.