«الأهرام للمجمعات»: طرح شنطة رمضان بـ 70 جنيهًا خلال أيام
كشف المحاسب ماهر عبد اللطيف رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية انه تم التجهيز لطرح 10 آلاف شنطة رمضانية بسعر ثابت 70 جنيها خلال فروع الشركة الأسبوع الجاري بتخفيضات 20%.
وقال في تصريح لـ"الدستور"، إن الشنطة الرمضانية تتضمن كيلو سكر وأرز وزجاجة زيت وسمنة نباتي وصلصة وشاي وبلح.
وتابع ان كافة السلع ذات الطبيعة الرمضانية متوفرة مثل جميع أصناف التمور وجوز الهند وقراصيا وقمر الدين المحلي والسوري والعصائر والكركديه.