رئيس الوزراء الياباني يسافر إلى الإمارات ضمن جولة للشرق الأوسط

غادر رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الأحد، العاصمة طوكيو متجها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث من المقرر أن يبدأ جولة فى الشرق الأوسط تستغرق 5 أيام.



وقال آبى، فى تصريحات للصحفيين، إن الشرق الأوسط منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لليابان من ناحية الإمداد بالطاقة، مضيفا أن بلاده تدعم الجهود الرامية لحل المشكلات التى تشهدها المنطقة مثل الحرب الأهلية فى سوريا وأزمة اللاجئين.



وأضاف آبى أنه سيدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط فى عملية السلام بطريقة بناءة، حيث يزور إسرائيل وفلسطين والأردن عقب مغادرة الإمارات العربية المتحدة.