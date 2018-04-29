«المنار للاستثمار العقارى» تطور مشروع «سلاسل» بـ180 مليون جنيه

أعلنت شركة المنار للاستثمار العقارى والسياحى عزمها البدء في المرحلة الأولى من تطوير مشروع «سلاسل» بمدينة العاشر من رمضان عقب شهر رمضان المقبل، لافتة إلى أن المشروع تبلغ استثماراته 300 مليون جنيه.



والمشروع عبارة عن كومباوند سكنى متكامل، يضم وحدات سكنية وفيلات وأبراجا بمساحات مختلفة وأنشطة ترفيهية وتجارية وخدمية ومسطحات خضراء ومستشفى ومدرسة خاصة وناديًا اجتماعيًا.



وينقسم المشروع إلى مرحلتين بمساحة إجمالية تبلغ 29 فدانا بواقع 14.5 فدان لكل مرحلة باستثمارات 150 مليون جنيه للمرحلة الواحدة، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 45% من إجمالى المساحة، ومن المقرر أن تستغرق الإنشاءات 15 شهرًا تنتهى فى 2019.



وتعاقدت شركة المنار مع «العهد» للمقاولات «أبناء نجيب مكى» على تنفيذ المشروع.



ومن المتوقع أن تصل تكلفة أعمال تطوير المشروع 180 مليون جنيه، وتشمل ترميم الفنادق السياحية وتشجير المسطحات الخضراء وصيانة المنطقة الترفيهية للقرى السياحية.