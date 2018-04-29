القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:04 م

محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر

صوره من الحدث
صوره من الحدث
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2148823

افتتح المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عيادات التأمين الصحي داخل مبنى تابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بعد تأهيله وتشطبيه، بتكلفة 180 ألف جنيه «جهود ذاتية» بمساهمة مجتمعية من مجلس إدارة مسجد عمر بن الخطاب، وديري الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس والنائب هشام مجدي، وساهمت المحافظة بالتسهيلات الإدارية من تيسير إجراءات تخصيص المبنى واستخدامه لتقديم الخدمة.

ويتكون المبنى من 3 طوابق، كل طابق على مساحة 90 متر، وتم تزويده بالتجهيزات الطبية اللازمة للتيسير على مواطني مركز ومدينة ناصر، لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمستوى اللائق.

وافتتح «حبيب» المركز الطبي وصالة الألعاب الرياضية بمركز شباب قرية الرياض بتكلفة 1.5 مليون جنيه «جهود ذاتية»، وتبرع من مؤسسة نهضة بني سويف للمركز الطبي على مساحة 360 متر، و66 ألف جنيه تكلفة صالة الألعاب الرياضية، بتمويل من وزارة الشباب والرياضة.

وافتتح محافظ بنى سويف صالة ألعاب رياضية وحديقة للأطفال بقرية كوم أبو خلاد على مساحة 120 مترًا بتكلفة 70 ألف جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضة، وصالة للياقة البدنية بمركز شباب بهبشين على مساحة 50 مترًا وبتكلفة 60 ألف جنيه.

محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر
محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر
محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر
محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر
محافظ بنى سويف يفتتح عيادات التأمين الصحى بمركز ناصر
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