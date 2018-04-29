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الأحد 29/أبريل/2018 - 01:02 م

رحلات جديدة من مطار «بريستول» البريطاني إلى مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء أحمد
dostor.org/2148821

أكد الموقع الرسمي لمطار "بريستول" البريطاني، أن شركة "توماس كوك" تنظم رحلات جديدة لمصر واليونان مع اقتراب فصل الصيف والعطلات الدراسية.

وتابع أن مصر واليونان من أبرز الوجهات التي سيركز عليها البريطانيون خلال فصل الصيف المقبل، حيث زادت شركة "توماس كوك" من رحلاتها في مطار بريستول من 28 رحلة خلال أشهر الصيف إلى 39 رحلة تتضمن واجهات جديدة ورحلات إضافية.

وأوضح أن إحدى أهم الواجهات الجديدة هي مدينة الغردقة في مصر، بالإضافة إلى مدينة بريفيزا اليونانية والتي تقع بالقرب من أطلال نيكوبوليس القديمة أحد المراكز السياحية البريطانية.

وأشار إلى أن شركة "توماس كوك" ستتوجه إلى بعض المدن الأخرى في كل من مصر وبلغاريا وقبرص وإسبانيا واليونان خلال أشهر الصيف، حيث وسعت الشركة من رحلاتها في مطار بريستول بنسبة 31% خلال موسم الذروة.

وقال كريستوف ديبوس، كبير مسئولي الخطوط الجوية في توماس كوك، "نحن سعداء للغاية بزيادة الرحلات بنسبة 31%، وهذا يعني استمتاع المزيد من العملاء بأشعة الشمس في أكثر الوجهات السياحية شعبية".

وتابع "يسعدنا أن نعيد تقديم الرحلات للغردقة، حيث قمنا بزيادة عدد المقاعد المعروضة للعطلات في مصر بنسبة 14% في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث ازداد الطلب على الغردقة ومرسى علم".

وأكد الموقع أن الرحلات الجديدة من مطار بريستول ستبدأ يوم 1 مايو، ويمكن حجزها كجزء من العطلات أو بشكل منفصل.

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