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مصر
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:02 م

التنسيق بين «الكهرباء» و3 وزارات لمواجهة العواصف الرملية

المهندس جابر دسوقى
المهندس جابر دسوقى
عمرو خان
dostor.org/2148819

أكد المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء اتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الأبراج والمهمات الكهربائية، ضد أزمات العواصف الرملية والسيول والأمطار، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع مسئولي وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوحدات المحلية التابعة للمحافظات.

وأوضح أن التنسيق مع المحليات يتضمن الحفاظ استمرارية التغذية الكهربائية للمناطق والمنشآت الحيوية الهامة ومنها محطات رفع المياه والصرف الصحي، المستشفيات.

وأكد وجود غرفة للعمليات والطوارئ رئيسية للشركة القابضة لكهرباء مصر وغرف للعمليات والطوارئ على مستوى جميع الشركات التابعة للقطاع (إنتاج ـ نقل ـ توزيع) تقوم بمتابعة الموقف على مدار 24 ساعة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى أسرع وقت، مشيرًا إلي أنه يتم توفير وحدات طوارئ إضافية مع تكثيف العمالة الفنية على مدى ورادي الـ 24 ساعة.

ولفت إلى أنه يتم تجهيز فرق من الدفاع المدني بشركات الكهرباء للتصرف في حالة حدوث حرائق لا قدر الله وإمداد المواقع المتضررة بالمهمات الإستراتيجية بالكميات المناسبة لمواجهة الأزمة، لافتًا إلى أن الشركة تقوم بفصل التغذية الكهربائية عن المناطق المتضررة من الأمطار والسيول لمنع حدوث صعق للمواطنين أو حدوث حرائق إذا تطلب الأمر، ويتم إنارة المواقع المتضررة أثناء العمل بمصادر خارجية (كشافات) للتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة.

وأشار إلى أنه يتم أيضا في حالة الطوارئ فصل التغذية الكهربائية عن أعمدة الإنارة وفقًا لما تقتضيه الظروف بالتنسيق مع المحافظة حفاظًا على أرواح المواطنين.

ويناشد قطاع الكهرباء السادة المواطنين بالابتعاد عن أماكن المهمات الكهربائية خاصة فى حالة الأمطار الغزيرة مؤكدا استقبال الخط الساخن 121 أية شكاوى أو أعطال حيث يتم التعامل معها في أسرع وقت من قبل فرق الطوارئ المتخصصة.

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