محسن عادل: 10 آلاف مستثمر جديد فى البورصة خلال 3 أشهر

كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، عن أن 10 آلاف مستثمر جديد فى البوصة منذ بداية العام 2018 حتى 31 مارس الماضى، لافتا إلى أن عدد المستثمرين الجدد سجل 22 ألفا خلال العام الماضى.



وأضاف "عادل" خلال جلسة إصلاح سوق المال ضمن فعاليات مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، أن سوق المال تطورت بشكل كبير، وأن نسب تداول الأجانب حاليًا من 20-25% فى الجلسة الواحدة، متابعًا: "لأول مرة البورصة تشهد ارتفاع نسب تعاملات المؤسسات المالية عن تعاملات الأفراد".



من جانبها، قالت رنا العدوى العضو المنتدب لشركة "أكيومن"، إن أصول صناديق الاستثمار تراجعت لعدم وجود قناة لتمويلها بخلاف شركات السمسرة، فتلك الصناديق تعانى من عدم تطويرها، مشيرة إلى أن إدراج صناديق الاستثمار في البورصة المصرية يعد بداية تعريف الناس بهذه الصناديق، لأن البورصة هى مراية المستثمر".



وأضافت أن ادراج الصناديق فى البورصة سيخلق حالة من النمو فى هذه الصناديق، مؤكدة أن إدارة الأموال في مصر لم تنمُ بما نأمله ولا بد أن يكون هناك منتجات مالية جديدة فلا بد أن يكون لدينا "شورت سيلنج" وطروحات أكبر كلها آليات ستؤدى إلى تطوير ونمو سوق المال.



بدوره، قال طارق أباظة رئيس قطاع الوساطة في شركة النعيم القابضة، إن قطاع السمسرة يعانى من قلة الكفاءات العى تخدم المستثمرين فى الوقت الحالى لذلك نحرص على تنوع خبرات موظفينا ونسعى لمخاطبة العملاء من خارج البورصة.



وأوضح، أن شركات الوساطة تركز على العملاء ممن يقومون بحجم تداول أكبر دون التركيز على العملاء الجدد، مشيرة إلى أن الشركات الموجودة حاليا لديها القدرة على إدارة برامج الطروحات الجديدة في الفترة المقبلة.



من جانبه، أكد خالد راشد رئيس مجلس إدارة شركة صميم للاستثمارات المالية، أن محاسبة الأشخاص الذين يملكون أسهما فى الشركات تحتاج إعادة نظر، لأنه من غير المعقول أن يصوت ملاك أغلببة الأسهم وممن لهم حق الإدارة على إبراء الزمة المالية.



وأضاف أنه قلق من عدم حماية صغار المستثمرين، إذن نحتاج إعلاء مبدأ المحاسبة، لافتًا إلى أهمية نظام الحوكمة.



