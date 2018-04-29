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الثقافة
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:01 م

فعاليات ثقافية وفنية بين مصر والسودان

فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور
dostor.org/2148814

تستضيف وزارة الثقافة، الوفد الشعبى السودانى، لعقد فعاليات ثقافية وفنية، بمشاركة عدد من رموز الفن والمثقفين المصريين، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الثقافي والفني بين مصر والسودان.

تبدأ الفعاليات في الثامنة مساء اليوم الأحد، على مسرح الهناجر، بحفل موسيقى، بقيادة المايسترو شريف القزاز، ومشاركة الفنانة نسمة عبد العزيز.

وتُعقد فى السادسة مساء غد الإثنين، ندوة حول العلاقات السودانية المصرية، بالمجلس الأعلى للثقافة، يشارك فيها من السودان البروفيسور على شمو رئيس الوفد الضيف، البروفيسور يوسف فضل عميد معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية وأحمد عبد الرحمن مع المصريين الدكتور حلمى شعراوى متخصص فى الدراسات الثقافية الأفريقية، الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الأفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وينظم فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بمسرح الهناجر، حفل غنائى مصرى سودانى يحييه كل من مكارم بشير، أحمد بركات، وكورال الأحفاد مع فرقة سلسبيل النغم للموسيقى العربية، بمشاركة أحمد عبد الله، مصطفى النجدى، وسماح عبد الله.

وتختتم الفعاليات فى السادسة مساء الأربعاء المقبل، بزيارة الضيوف لشارع المعز، يعقبها حضور عرض التنورة التراثية بوكالة الغورى للإطلاع على جزء من حضارة مصر العريقة.

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