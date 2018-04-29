القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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محافظات
الأحد 29/أبريل/2018 - 01:01 م

سكرتيرعام المنوفية يتقدم مسيرة شبابية احتفالًا بتحرير سيناء

الدكتور أيمن مختار،
الدكتور أيمن مختار، سكرتيرعام محافظة المنوفية،
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2148812

تقدم الدكتور أيمن مختار، سكرتيرعام محافظة المنوفية، اليوم الأحد، مسيرة من شباب وطلائع المحافظة والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، تحت شعار «هما دول ولادك يامصر» لوضع إكليل من الزهورعلى النصب التذكاري للجندي المجهول بشبين الكوم إحتفالًا بالذكرى 36 لتحرير سيناء، ورافقه خلالها الأستاذة سوسن طايل، وكيل وزارة الشباب والرياضة والمقدم أحمدعبد الفتاح، نائب المستشار العسكري بالمنوفية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وانطلقت المسيرة من أمام بوابة الاستاد الرياضي، مرورًا بالديوان العام للمحافظة وحتي النصب التذكاري بشبين الكوم، فيما قام السكرتير العام بوضع إكليل من الزهورعلى النصب التذكاري للجندي المجهول وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.

وهنأ «مختار» جموع الشعب المصري بالذكري الـ36 لتحرير سيناء، والتي تؤكد عظمة مصر وقيمتها وقامتها عبر عصور التاريخ، مثمنًا دور شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ علي وطننا الغالي، مؤكدًا أن ما تخوضه مصر في حربها على الإرهاب لا يقل في أهميته عن العبورالمجيد وأن معركة التنمية هى إمتداد لمعركة الكرامة التي خاضها أبناء مصر الشرفاء.

سكرتيرعام المنوفية يتقدم مسيرة شبابية احتفالًا بتحرير سيناء
سكرتيرعام المنوفية يتقدم مسيرة شبابية احتفالًا بتحرير سيناء
سكرتيرعام المنوفية يتقدم مسيرة شبابية احتفالًا بتحرير سيناء
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