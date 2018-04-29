أمريكا وكوريا الجنوبية تشرفان على غلق مواقع التجارب النووية فى «الشمالية»

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية ستغلق موقع التجارب النووية، خلال شهر مايو المقبل.



وقال المتحدث باسم رئيس كوريا الجنوبية مون جاي، إن الإغلاق يجري تنفيذه بشكل علني، ومن المقرر استدعاء خبراء أجانب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للإشراف على الأمر.



وأوضح رئيس كوريا الجنوبية، في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»، أن زعيم كوريا الشمالية أكد خلال القمة التي عقدت، يوم الجمعة الماضي، إن كل مواقع التجارب النووية سيتم إغلاقها خلال شهر مايو.

