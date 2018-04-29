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الأحد 29/أبريل/2018 - 11:56 ص

زعيم كوريا الشمالية: مُستعد للتحاور مع اليابان في أي وقت

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
dostor.org/2148656

أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عن استعداده للتحاور مع اليابان "في أي وقت"، كما أعلن مكتب سيول الرئاسي، اليوم الأحد، في وقت يزداد قلق طوكيو حيال استبعادها من عملية المصالحة مع بيونج يانج.

والتقى "كيم" رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، الجمعة، في قمة تاريخية في بلدة بانمونجوم الحدودية ليصبح أول مسؤول من الشمال يطأ أرض الجنوب منذ الحرب الكورية (1950-1953).

والقمة الثالثة بين زعيمي البلدين تأتي قبل اللقاء المقرر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أشهر من التوتر بسبب برنامج بيونج يانج النووي وتجاربها للصواريخ البعيدة المدى العام الماضي.

وبقيت اليابان حليفة واشنطن الرئيسية في آسيا، على موقفها المتشدد من المفاوضات مع بيونج يانج لكنها وجدت نفسها مستبعدة من الجولة الدبلوماسية الأخيرة.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في وقت سابق سيول بنيته التحاور مع الشمال وهي رسالة نقلها مون إلى كيم خلال قمة الجمعة، كما قال المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي.

وقال آبي إن طوكيو تريد إيجاد "فرصة للتحاور مع الشمال" بمساعدة مون إذا اقتضى الأمر ورد الأخير أنه سيكون "مسرورا إذا كان صلة الوصل" بين الدولتين وفقا للمتحدث باسم كيم.

ورحب آبي بحذر بالقمة بين الكوريتين لكنه حث بيونج يانج على اتخاذ "خطوات ملموسة" لنزع الأسلحة الكيميائية.

كما دعت طوكيو سيول للتطرق خلال القمة إلى ملف اليابانيين المخطوفين في الشمال لكن مكتب مون لم يذكر المسألة.

وطلبت اليابان من بيونج يانج تقديم معلومات عن مواطنيها المخطوفين ويعتقد أنهم خطفوا لتدريب الجواسيس الكوريين الشماليين على العادات واللغة اليابانية.

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