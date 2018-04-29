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اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 11:53 ص

«عبور لاند» تعلن عن خطة جديدة بقيمة 90 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2148650

تُعد شركة عبور لاند للصناعات الغذائية خطة استراتيجية تعمل على محاور عديدة خلال 3 سنوات، بقيمة استثمارية 200 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الشركة تستهدف من تلك الخطة زيادة الحصة السوقية في السوق المصرية.

وتعكف الشركة على تلك الخطة بدءا من العام الحالي بقيمة 90 مليون جنيه خلال العام، على أن يكون أول المحاور المستهدفة إنشاء شركة تابعة تحت مسمى عبور فارم، وذلك للعمل بنشاط تربية وتسمين الأبقار مع احتمالية دخول مجال اللحوم المصنعة مستقبلًا، وذلك بالإضافة إلى تدعيم تواجدها في السوق المحلية من خلال المنتجات الجديدة.

من جانبه، قال أشرف حامد، نائب رئيس مجلس إدارة عبور لاند، إن المرحلة الأولى تمثلت في تأسيس شركة تابعة تحت مسمى عبور فارم، منذ بداية العام برأسمال 5 ملايين جنيه.

وأضاف نائب رئيس الشركة أنها تستهدف خلال الأشهر المقبلة زيادة رأسمالها لنحو 50 مليون جنيه من خلال زيادات نقدية من قبل المساهمين.

وذكر "حامد" أن هيكلة ملكية الشركة ينقسم بين 98% لعبور لاند والـ2% المتبقية تؤول لأفراد من العائلة، لافتا إلى أن نشاط الشركة في تربية الماشية وتسمينها وتوريد الألبان الطازجة مع احتمالية دخول مجال اللحوم المصنعة كخطوة مستقبلية.

وتابع، في هذا الإطار قامت الشركة بتأسيس مزرعة لتربية الأبقار على مساحة 45 فدانا.

وكشف حامد عن القيمة الاستثمارية الأولية للمزرعة والتي تصل إلى 90 مليون جنيه، ويتم تمويلها ذاتيا خلال 2018، موضحا أن قيمة الاستثمارات ستتم إضافتها خلال الـ3 سنوات المقبلة لتصل إلى 200 مليون جنيه.

يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحا بلغت 243.19 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وزادت مبيعات عبور لاند في 2017 إلى 2.06 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.45 مليار جنيه في 2016.

وكشفت قائمة توزيعات الأرباح لشركة عبور لاند عن عام 2017، اقتراح توزيع 60 مليون جنيه على المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعا على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.

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