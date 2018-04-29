ميليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان فى البيضاء
قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل عشوائي، قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وأكدت مصادر محلية، أن الميليشيا المتمردة قصفت بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات تجمعات سكانية في مديريات القريشية والزاهر وردمان.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن المصادر قولها: «إن الميليشيا المتمركزة في منطقة الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب بمديرية القريشية، كما اعتدت من مواقع تمركزها في منطقة كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في قرى المحصن بمديرية الزاهر، مستخدمة قذائف بي إم بي».
وأضافت المصادر أن الميليشيا الانقلابية قصفت بصواريخ الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل عواض، وذلك من مواقع تمركزها في منطقة الوهبية بمديرية السوادية.
ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلَّفها القصف الحوثي على تلك التجمعات السكانية.
وتواصل الميليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة، وقصفها العشوائي على منازل السكان، واستهداف المدنيين في القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه يومي، في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.