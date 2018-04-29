ميليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة بالسكان فى البيضاء

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بشكل ‏عشوائي، قرى آهلة بالسكان في ثلاث مديريات ‏بمحافظة البيضاء وسط اليمن.‏



وأكدت مصادر محلية، أن الميليشيا المتمردة قصفت ‏بصواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏الدبابات تجمعات سكانية ‏في مديريات ‏القريشية والزاهر وردمان.‏



‏ ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن ‏المصادر قولها: «إن الميليشيا المتمركزة في ‏منطقة ‏الثعالب بمديرية قيفة قصفت قرية ذي كالب ‏بمديرية ‏القريشية، كما اعتدت من مواقع ‏تمركزها في منطقة ‏كيدان بالقصف على تجمعات سكانية في ‏قرى المحصن ‏بمديرية الزاهر، مستخدمة قذائف بي إم ‏بي».



وأضافت المصادر أن الميليشيا الانقلابية قصفت ‏بصواريخ ‏الكاتيوشا منطقة العلاو بمديرية ردمان آل ‏عواض، ‏وذلك من مواقع تمركزها في منطقة الوهبية ‏بمديرية ‏السوادية.



ولم ترد معلومات حول الآثار التي خلَّفها ‏القصف ‏الحوثي على تلك التجمعات السكانية.‏



وتواصل الميليشيا الانقلابية انتهاكاتها المتكررة، وقصفها ‏العشوائي على منازل السكان، واستهداف المدنيين في ‏القرى السكنية بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل شبه ‏يومي، في مناطق متفرقة من محافظة البيضاء.

