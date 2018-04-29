33.7 % تراجعًا فى أرباح «نايل سات» خلال 3 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية لشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 33.7%، على أساس سنوى.



وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحًا بلغت 13.07 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 19.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى إلى 36.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 41.6 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.



وأرجعت الشركة فى بيان منفصل، تراجع أرباحها إلى انخفاض إيرادات النشاط خلال الفترة.



يُشار إلى أن الشركة حققت أرباحًا بلغت 68.5 مليون دولار خلال العام المنتهى فى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 73.3 مليون دولار في 2016.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضى إلى 156.2 مليون دولار، مقابل إيرادات بلغت 171.4 مليون دولار.