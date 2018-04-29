محافظ المنيا يعلن حالة الطوارئ لمواجهة توقعات الطقس السيء

أعلن عصام البديوي، محافظ المنيا، حالة الطوارئ، وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، بداية من اليوم الأحد، لمواجهة توقعات الطقس السيء، ومتابعة أي أحداث تقع بدائرة المحافظة.



قرر المحافظ تشكيل مجموعة عمل لإدارة الأزمة بكل مراكز المحافظة، ممثل فيها مديري مديريات الصحة والإدارة المركزية للموارد المائية والري ومديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطرق والنقل وهيئة الطرق والكباري وإدارة المرور وإدارة الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التموين وشركة الكهرباء وإدارة المركبات بالديوان العام.



وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديرية الري بالمرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 33 مخرا لمداومة التطهير لتلك المجاري، منها 11 مخرا طبيعيا، و22 مخرا صناعيا.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني، أعلنت عدم استقرار الأحوال الجوية خلال اليومين القادمين، وقد يصاحب ذلك سقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وجنوب البلاد، وقد تصل إلى حد السيول.