«عناب»: الأردن يريد النهوض بقطاع السياحة ومحو «الصور النمطية»

يشهد الأردن زيادة في عدد السياح الوافدين إليه بعدما انعكست أزمات دول الجوار سلبًا على هذا القطاع الأساسي من اقتصاده خلال السنوات الماضية.



ومن جانبها، قالت وزيرة السياحة لينا عناب، إنها تعتزم تعزيزها من خلال محو «الصور النمطية» عن انعدام الأمن في المنطقة.



وقالت الوزيرة في مقابلة مع وكالة فرانس برس: «لقد أنهينا عام 2017 بمعدل نمو يقارب 15 بالمائة في أعداد الزائرين و18% في حجم الايرادات» مشيرة إلى تسجيل نفس مستوى الزيادات خلال الربع الأول من العام الحالي».



وتقود الوزيرة مجموعة من الزائرين بينهم رئيس مجلس إدارة مجموعة «مطارات باريس» الفرنسية التي رفعت مؤخرًا حصتها في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، في جولة عبر دروب موقع البتراء الأثري.



وقالت «عناب»: «إن عدد السياح بلغ نحو 4.2 مليون شخص في عام 2017، وهدفنا هو زيادته إلى سبعة ملايين سائح بحلول عام 2020».



وأوضحت الوزيرة أن الأردن يثبت أنه ملاذ آمن في منطقة مضطربة، فالعديد من مناطق العالم تشهد حالة من الاضطراب.



وأضافت الوزيرة: «لقد اثبتنا أننا أكثر أمانًا من العديد من الدول الأوروبية، أكثر أمانًا من الولايات المتحدة» إنها مسألة تصور مؤكدة نحن نعمل بجد لتبديد القوالب النمطية».



وعددت بين «ثروات البلاد» مدينة البتراء الوردية وكنزها الشهير المنحوت في الجبال منذ أكثر من الفي عام، والبحر الميت الذي يقع في المنطقة الأكثر انخفاضًا على سطح الأرض ووادي رم الذي تشبه تضاريسه سطح القمر، والمغطس موقع عماد السيد المسيح بحسب ما يقول التقليد، ومدينة العقبة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.



وبحسب «عناب» فإن السياحة تساهم بنسبة 10 إلى 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، والهدف هو «مضاعفة» هذه الحصة بحلول عام 2022.



وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج المحلي الأردني بلغ 40.49 مليار دولار عام 2017، ما يوازي 5680 دولارًا للفرد.



وتضرر اقتصاد المملكة من جراء الأزمة المالية العالمية عام 2007 ثم الربيع العربي والأوضاع الأمنية في سوريا والعراق.



وتقول «عناب»: «لقد شهدنا خلال الأعوام الماضية انخفاضًا في أعداد السياح، لكن في العامين الماضيين، عاد السياح من جميع أنحاء العالم».



ووفقًا للوزيرة التي تولت منصبها في يونيو من عام 2016، فإن البلاد تحاول تغيير نهجها في قطاع السياحة.



ويجري العمل على تطوير العديد من القطاعات كسياحة المغامرة والسياحة الثقافية والسياحة الأثرية والسياحة الطبية والسياحة الدينية، لكن في ما يتعلق بالإيواء، فلا يزال أمام البلد «طريق طويل»، برأي الوزيرة التي تشير إلى أنه لدينا نحو 30 ألف غرفة، وهو رقم يمكن مضاعفته بسهولة.



وقالت«عناب»: «إن الأثر الاجتماعي الاقتصادي لقطاع السياحة هائل لأنه يوفر فرص عمل وينشط مجتمعات بأكملها»، في بلد وصل معدل البطالة فيه إلى نحو 17 بالمائة في عام 2017.



ولفتت إلى أن قطاع آخر ينبغي تطويره هو قطاع النقل، مشيرة إلى أن الناس يريدون المجيء إلى الأردن، والتحدي الذي يواجهنا هو كيفية إدخالهم، فلا توجد طرق كافية، ولا توجد شركات طيران كافية، وفي بعض الأحيان تكون مكلفة بعض الشيء.

