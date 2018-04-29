أبو ظبى تحصل على حق عرض «الوصية»

حصلت قناة أبو ظبي الإماراتية على حق عرض المسلسل الكوميدى «الوصية»، بعد فترة من المفاوضات بينها وبين الشركة المنتجة للعمل.



وتبدأ أحداث المسلسل بوفاة مليونير مصري، أحد عمالقة صناعة الحلويات في مصر، ليرثه ابنه الوحيد «إبراهيم» الملقب بـ«إيبو»، إبراهيم شخص مستهتر وطائش، ولذلك ترك والده وصية عليه أن ينفذها برفقة سكرتيرة الأب «شاهي» وابن المربية «سمسم»، حتى يستطيع أن يأخذ الميراث.



«الوصية» سيناريو وحوار أيمن وتار، ومصطفى حلمى، إخراج خالد الحلفاوى، بطولة أكرم حسنى، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، وتدور الأحداث فى حلقات منفصلة متصلة حول العديد من القصص الكوميدية المبتكرة، ومن المقرر الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف فى بعض الحلقات.