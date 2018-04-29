غدًا.. مؤتمر صحفي ووقفة أمام دار الحكمة تضامنًا مع الطبيب محمد حسن

تعقد النقابة العامة للأطباء، غدًا الاثنين مؤتمرًا صحفيًا فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، للتضامن مع الدكتور محمد حسن طبيب العاشر من رمضان والكشف عن حقيقة اﻻزمة، ويعقبها وقفة تضامنية أمام دار الحكمة فى الساعة الثانية ظهرا.



وقالت النقابة أن قصة الطبيب محمد حسن بدأت فى 20 مارس 2018 عندما قام أحد وكلاء النيابة بالانتقال لمستشفى العاشر من رمضان، لطلب بيانات خاصة بقضية تبحثها النيابة، حيث كان الطبيب محمد حسن، هو طبيب الاستقبال، وهو في نفس الوقت النائب الإداري، أي الطبيب المسئول عن أي بيانات مطلوبة من المستشفي في هذا الوقت.



وأضافت تأخر الطبيب عن إجابة المطلوب منه نظرًا لضغط العمل بالاستقبال، ليجد وكيل النيابة وقد ترك المستشفى، وأرسل له استدعاء للحضور للنيابة، وهنا كان لابد أن يتم توفير بديل للطبيب قبل مغادرة المستشفى، وهذا ما تم بالفعل عندما وفر مدير المستشفي بديل للطبيب، وذهب الطبيب للنيابة في نفس اليوم الساعة 11 ليلًا، وكان المفترض أن يتم اخذ أقواله ثم تنتهي المشكلة عند هذا الحد، إلا انه تم صرف الطبيب من النيابة بدون اخذ أقواله.



كما تم استخراج أمر ضبط وإحضار له بعد صرفه من النيابة وتطور الموضوع بعد ذلك لإلقاء القبض على الطبيب، وصدر قرار بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق بتهمة تعطيل عمل النيابة والتصرف بشكل غير لائق، ثم أفرج عنه بعد ذلك بكفالة مالية 10 آلاف جنية، وتم تحديد جلسة محاكمة سريعة جدًا يوم الأربعاء 18 أبريل 2018، وتم تأجيلها ليوم 2 مايو القادم.