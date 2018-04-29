مقتل 18 من مسلحى طالبان فى اشتباكات شمالى أفغانستان

أكد مسئولون، اليوم الأحد، أن ما لايقل عن 18 من متمردي حركة طالبان قتلوا في اشتباكات بإقليم باجلان

بشمال أفغانستان.



وأضاف المسئولون أن 33 متمردا آخرين أصيبوا في الاشتباكات.



ونقلت قناة «تولو نيوز» التلفزيونية الأفغانية، عن رئيس شرطة الإقليم إكرام الدين ساري القول إن الاشتباكات بدأت، أمس السبت، عقب أن هاجم العشرات من متمردي طالبان نقاط تفتيش أمنية في عدة مناطق بالإقليم.



وأضاف: «استمرت الاشتباكات لعدة ساعات، قتل وأصيب خلالها عدد من متمردي طالبان».



ومع ذلك، لم يفصح رئيس شرطة الإقليم عن مزيد من التفاصيل بشأن الاشتباكات أو حجم الخسائر في صفوف القوات الأمنية.



وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجمات.