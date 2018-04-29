3.7 مليون موظف ألمانى يتقاضون أقل من ألفى يورو شهريًا

أعلنت الحكومة الاتحادية أن هناك حوالي 3.7 مليون مواطن، يعملون بدوام كامل في ألمانيا، يقل صافي الدخل الشهري لكل منهم عن ألفي يورو.



وجاء ذلك في رد الحكومة الألمانية على استفسار من حزب اليسار في البرلمان الألماني "بوندستاج"، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذا الرد.



ووفقا لأحدث الأعداد التي تعود لنهاية عام 2016، بلغت نسبة هؤلاء الأشخاص 17.7 بالمئة من جميع العاملين بدوام كامل وخاضعين للتأمينات الاجتماعية الإجبارية في ألمانيا.



وتفاوتت النسب بين غربي ألمانيا وشرقها، حيث بلغت في الغرب 14.7 بالمئة، وفي الشرق 31.2 بالمئة.

