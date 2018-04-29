القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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اقتصاد
الأحد 29/أبريل/2018 - 11:44 ص

«المركزى»: 80 مليار دولار تدفقات أجنبية منذ «التعويم»

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
الدستور
dostor.org/2148630

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن حجم التدفقات النقدية على الجهاز المصرفي ارتفع منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن، إلى 80 مليار دولار (نحو 1.41 تريليون جنيه).

جدير بالذكر أن البنك المركزي، قرر الخميس 29 مارس الماضي، تخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، للمرة الثانية في العام الجاري، ليصبح 16.75%، و17.75%، و17.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 17.25%.

سبق ذلك، قرار المركزي في فبراير الماضي، بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75%، و18.75%، و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1%، ليسجل 18.25%.

وقُدرت حجم التدفقات النقدية منذ تحرير سعر الصرف المُتخذ في نوفمبر 2016، وحتى مارس من العام الماضي، نحو 30 مليار دولار.

وحررت مصر سعر العملة المحلية في 3 نوفمبر الماضي، كإجراء مسبق قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتلقت الشريحة الأولى بـ2.75 مليار دولار.

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