برلماني: سأتقدم بقانون لزيادة المعاشات

طالب النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن دائرة مطروح، بضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الخاصة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومواجهة التداعيات والآثار الجانبية لعملية الإصلاح الاقتصادي.



وأكد العميري، في بيان له اليوم، أنه ينوي التقدم بقانون لمجلس النواب لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بعد الفترة الأخيرة التي زادت فيها الأعباء على الشرائح المصرية الفقيرة والمتوسطة.



وأضاف أن أهم القرارات التي يجب أن تأخذها الدولة هي زيادة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم، وكذلك زيادة المعاشات بجميع أشكالها.



وأشار "نائب مطروح" إلى أن الزيادة يمكن أن تأتي من خلال إقرار علاوة استثنائية "غلاء معيشة" بجانب ما نص عليه القانون بصرف العلاوة الدورية التي تصل نسبتها إلى7%، ليكون إجمالي الزيادة بين 14% و15%، وقد تزيد هذه النسبة إلى أكثر من ذلك فيما يتعلق بالمعاشات وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.