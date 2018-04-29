القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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01:08 ص

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01:03 م

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11:44 م

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الأحد 29/أبريل/2018 - 11:41 ص

غدًا.. محاضرة حول القانون الجنائي بمعهد محاماة الوادي الجديد

معهد محاماة الوادي
معهد محاماة الوادي الجديد
الحسين عبيد
dostor.org/2148625

يعقد بمعهد محاماة الوادي الجديد، غدًا الإثنين، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، حول القانون الجنائي، في العاشرة صباحًا، بقاعة مكتبة مصر العامة في الخارجة، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال شعبان عبد الغفار، عضو مجلس النقابة العامة، إن محمد عمر، عضو المجلس الفرعي، يلقى المحاضرة، متناولًا بالشرح القانون الجنائي وكيفية المرافعات أمام محاكم الجنايات، والدفوع في قضايا الجنايات، مشيرًا إلى تسجيل الحضور والانصراف للمحامين لتحديد نسبة الحضور، وعدم تجاوز نسبة الغياب المحددة.

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