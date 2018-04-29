القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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الأحد 29/أبريل/2018 - 11:40 ص

طوارئ بمستشفيات الأقصر استعدادًا للتقلبات الجوية

السيد أحمد عبد الجواد
السيد أحمد عبد الجواد
الأقصر - هدي الامير
dostor.org/2148624

أعلن الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة.

وذلك فى إطار اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتغيرات المناخية التى حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود موجة من الرياح الشديدة مع الأتربة يعقبها سقوط أمطار شديدة قد تصل إلى حد السيول.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم إلغاء الإجازات للأطقم الطبية، مشددًا على توفير جميع مستلزمات أدوية الطوارئ والأمصال، كما تم تجهيز فريقين للانتشار السريع لسرعة التعامل مع أى مشكلة طبية داخل محافظة الأقصر، مضيفًا أن غرفة عمليات المديرية على اتصال مباشر بغرفة عمليات ديوان محافظة الأقصر، وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى بلاغات.

وتابع وكيل الوزارة أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف الرئيسى بالأقصر، على تواجد 3 مستشفيات للإحالة فى حال حدوث مشاكل، وهي مستشفى الأقصر العام، ومستشفى الأقصر الدولى، ومستشفى أرمنت المركزى.

وفى السياق نفسه، دعت مديرية الصحة بالأقصر، جميع المواطنين داخل المحافظة بتوخى الحذر عند السير فى الطرقات اليوم والابتعاد عن أشعة الشمس.

وأكدت مديرية الصحة ضرورة ارتداء الماسك لمرضى الحساسية والإكثار من شرب السوائل، وسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى فى حال حدوث ضيق فى التنفس.

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