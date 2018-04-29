بدء التعاقد على توريد الأرز للسلع التموينية بـ6300 جنيه للطن

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، إنه سيتم التعاقد اعتبارًا من اليوم الأحد، على توريد 35 ألف طن أرز تمويني شهريا لهيئة السلع التموينية، بسعر 6300 جنيه للطن.



وأوضح شحاتة لـ«الدستور» أن التعاقد جاء بناء على اجتماع تم مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ودكتور رجب شحاتة، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات المصري، والدكتور علاء فهمي، رئيس القابضة للصناعات الغذائية، مضيفًا أنه سيتم التعاقد مع مضارب الأرز والشركات العاملة في نفس المجال، علي توريد ما يقرب من 35 ألف طن أرز تمويني بسعر 6300 جنيه للطن، يباع لحاملي البطاقات التموينية بسعر 6500، حتي بداية المحصول الجديد.



وأكد أنه لا يوجد مشاكل في سلعة الأرز من حيث توافرها في الأسواق الحرة بسعر يتراوح من 6000 حتي 9000 للطن، مشيرا إلى أن مضارب القطاع الخاص لن تتردد عن توفير سلعة الأرز للمواطن المصري من حاملي البطاقات التموينية مهما كلفها من خسائر؛ لأن هذا واجب وطني، ورد لديون مصر علينا.