خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تحارب الأمراض

كشفت الدكتورة سارة برور، خبيرة التغذية، في كتابها الجديد، Eat Well Stay Well، عن بعض الأطعمة التى تساعد في علاج أكثر من مرض.



«الضغط العصبى»

يتسبب الضغط العصبي، في تعطيل مسار يومك، بالإضافة إلى تأثيره علي الإنتاجية في العمل، والإرهاق والشعور بالتعب المستمر.



ومن الأطعمة التي تحمي من هذا المرض، الفواكه والخضروات، مثل البطاطا والجزر والبرتقال والتفاح والتوت.



تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات أو تجميعها مع الأطعمة ذات المستوى المنخفض من أجل موازنة مستويات الجلوكوز في الدم.



«حب الشباب»



لا يوجد دليل قاطع على أن حب الشباب يحدث بسبب اتباع نظام غذائي سيئ، حيث أكد علماء، أن التغذية لها تأثير كبير في هذه المشكلة.



ومن الأطعمة التي تساعد في تجنب المرض، الفواكه والخضروات، والأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة.



تجنب الأطعمة المصنعة، مثل الزيوت النباتية، وكذلك تعزيز الالتهاب، بالإضافة إلى التقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات التي يمكن أن تتسبب في حب الشباب.



«الاضطرابات العاطفية الموسمية»

يؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي على حوالي 5 في المائة من سكان العالم، تناول الأسماك الزيتية والجبن لأنها تحتوي على مادة التربتوفانن كفيلة لإنتاج هرمون السعادة في المخ.



«الأكزيما»

الأكزيما تؤثر على واحد من كل عشرة بالغين، وهناك عدد من مسببات الحساسية المرتبطة بالأكزيما، لذلك يجب الانتباه إلى النظام الغذائي الخاص بك.



الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحماية من خطر الإصابة بالأكزيما، قم بتضمين الأطعمة الصحية الكاملة والحبوب مع ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار في اليوم، وتناول مكملات لتعزيز المناعة، والمتمثلة في زيوت السمك أوميجا 3، والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة.



تجنب ملامسة الصابون والمنظفات وحمام الفقاعات ومستحضرات التجميل، والعطور والمذيبات ومواد التنظيف المنزلية.





