القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:41 ص

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)
10:10 ص

ضبط 11 طن قمح فاسد قبيل تسليمه إلى مطحن أسوان (صور)
04:28 ص

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر
01:08 ص

مقتل 43 مدنيًا فى مالى بنيران متطرفين
06:31 م

المستشار رفعت السيد: «التحفظ على أموال الإرهابيين» يخلو من شبهات عدم الدستورية
03:34 م

قبل 9 أيام على استقالتها.. الحكومة الروسية نفذنا كل المهام بنجاح
02:06 م

26 مايو.. الحكم في الطعن على إدراج حسن مالك بـ«قوائم الإرهابية»
01:20 م

تغريم 35 من «حملة الماجستير» 50 ألف جنيه في اتهامهم بالتظاهر
01:03 م

تأجيل نظر الطعن على حكم وقف نشاط «أوبر وكريم»
11:20 ص

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن
04:02 ص

بالصور.. محمد رمضان يذبح «عجلين» أثناء تصوير «نسر الصعيد»
11:44 م

«فودة»: الرئيس السيسى سيعلن تطهير سيناء من الإرهاب قريبًا
لايف ستايل
الأحد 29/أبريل/2018 - 11:39 ص

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تحارب الأمراض

الامراض
الامراض
إسلام جمال
dostor.org/2148616

كشفت الدكتورة سارة برور، خبيرة التغذية، في كتابها الجديد، Eat Well Stay Well، عن بعض الأطعمة التى تساعد في علاج أكثر من مرض.

«الضغط العصبى»
يتسبب الضغط العصبي، في تعطيل مسار يومك، بالإضافة إلى تأثيره علي الإنتاجية في العمل، والإرهاق والشعور بالتعب المستمر.

ومن الأطعمة التي تحمي من هذا المرض، الفواكه والخضروات، مثل البطاطا والجزر والبرتقال والتفاح والتوت.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات أو تجميعها مع الأطعمة ذات المستوى المنخفض من أجل موازنة مستويات الجلوكوز في الدم.

«حب الشباب»

لا يوجد دليل قاطع على أن حب الشباب يحدث بسبب اتباع نظام غذائي سيئ، حيث أكد علماء، أن التغذية لها تأثير كبير في هذه المشكلة.

ومن الأطعمة التي تساعد في تجنب المرض، الفواكه والخضروات، والأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة.

تجنب الأطعمة المصنعة، مثل الزيوت النباتية، وكذلك تعزيز الالتهاب، بالإضافة إلى التقليل من تناول اللحوم الحمراء لأنها تحتوي على مواد شبيهة بالهرمونات التي يمكن أن تتسبب في حب الشباب.

«الاضطرابات العاطفية الموسمية»
يؤثر الاضطراب العاطفي الموسمي على حوالي 5 في المائة من سكان العالم، تناول الأسماك الزيتية والجبن لأنها تحتوي على مادة التربتوفانن كفيلة لإنتاج هرمون السعادة في المخ.

«الأكزيما»
الأكزيما تؤثر على واحد من كل عشرة بالغين، وهناك عدد من مسببات الحساسية المرتبطة بالأكزيما، لذلك يجب الانتباه إلى النظام الغذائي الخاص بك.

الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحماية من خطر الإصابة بالأكزيما، قم بتضمين الأطعمة الصحية الكاملة والحبوب مع ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضار في اليوم، وتناول مكملات لتعزيز المناعة، والمتمثلة في زيوت السمك أوميجا 3، والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة.

تجنب ملامسة الصابون والمنظفات وحمام الفقاعات ومستحضرات التجميل، والعطور والمذيبات ومواد التنظيف المنزلية.


خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تحارب الأمراض
خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تحارب الأمراض
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

الآن

السيسي يصل مقر احتفالية عيد العمال

الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين فى المحافظات ذات البطالة الأعلى

«ماكينة دراس» تخلِط صاحبها بالقمح في المنوفية

أحمد أبوالغيط يبحث قضايا المنطقة مع وزير الخارجية الفرنسى

الأكثر قراءة

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

ألبومات الصور

إخماد حريق في مبنى ري طلخا بالدقهلية (صور)

مدير شرطة النقل يواصل جولاته المفاجئة على محطات القطارت والمترو

بالصور.. كرنفال «أنا قوي» للأطفال بمركز شباب بيجام في شبرا الخيمة

حملة مرورية مسائية بشوارع زفتى في الغربية (صور)

نجم الساعة

مدد يا أسد الصعيد.. مليونا مريد على موعد مع الله فى الليلة الكبيرة لـ«مولد القنائى»

الأكثر قراءة

الرئيس الفلبيني يحث مواطنيه على مغادرة الكويت

دكتور تغذية تحذر من تناول البطيخ المعروض بالأسواق

خاص.. 3 لاعبين طلبهم جروس للزمالك

لا تسافر إليها.. 6 بلدان هى الأخطر حول العالم

كشكول

جامعة جنوب الوادي تستقبل خبراء هولنديين في مجال إدارة المستشفيات

جامعة هليوبوليس تستضيف الشاعر سمير درويش غدا الإثنين

"أولياء أمور المدارس التجريبية" ينظمون وقفة أمام "التعليم" لإلغاء النظام الجديد

"مغيث" يطالب مسئولي التعليم بالإجابة عن تساؤلاته حول صفقة التابلت

الجيوشي يتفقد لجان التعليم الفني بالغربية.. ويوجه بخلق صف ثان من الكوادر

الأمصار

أبرز اهتمامات الصحف العراقية اليوم

عصام عرجاوي يكتب: الشرق الأوسط تحت مجهرالكتب المقدسة (2)

أبرز اهتمامات الصحف اللبنانية اليوم

الاحتلال ينبش قبور «باب الرحمة»

الرئيس المصري لـ العمال: «مقدرش اعمل حاجة من غيركم»

منوعات

خبراء يحذرون من انتشار اليرقات السامة فى لندن وجنوب إنجلترا

3 مؤشرات تكشف العبث بماكينات الصراف الآلى

دراسة: اختلاف الظروف المناخية يؤثر على المشاعر

ads
ولاد الكار

اليوم.. «احتفالية يوم الأرض» بنقابة الصحفيين

مقالات الرأي
دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ التحليل النفسى لـ«نتنياهو»

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك
ads