الإعدام شنقًا لـ5 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص

قضت الدائرة 16 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا لـ5 أشخاص، لاتهامهم بقتل شخص، بسبب خلافات ثأرية بينهم فى منطقة السلام.



واتهمت النيابة المتهمين "إسلام.ص"، 23 سنة، "محمود.ع، 20 سنة، "أحمد.م"، 23 سنة، "محمد.ع"، هارب، "محمد.ص" هارب، بقتل المجنى عليه أحمد شوقى حسين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بسبب وجود خلافات ثأرية بينهم، حيث باغتة المتهم الأول، وأطلق تجاهه عيارًا ناريًا من فرد خرطوش، وتواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة حاملين أسلحة بيضاء "سكاكين"، لمساندته والشد من أزره، قاصدين من ذلك قتله.



عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين الأول والثانى والثالث، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين.