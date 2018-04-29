نيابة أمن الدولة تستكمل التحقيقات مع عبد المنعم أبو الفتوح

تستكمل نيابة أمن الدولة العليا، اليوم، وتحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع عبد المنعم أبو الفتوح، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة.



وسبق للنيابة أن جددت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، 15 يومًا عدة مرات، وأسندت له اتهامات بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أُنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".