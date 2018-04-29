القاهرة : الأحد 29 أبريل 2018
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فن
الأحد 29/أبريل/2018 - 10:26 ص

ياسر جلال ينهى تصوير 75% من مشاهده فى «رحيم»

ياسر جلال
ياسر جلال
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2148449

انتهى الفنان ياسر جلال من تصوير 75% من مشاهده فى مسلسل «رحيم»، حيث يستكمل التصوير فى العديد من الديكورات المخصصة للعمل بـ6 أكتوبر، ومدينة الإنتاج الإعلامى.

ويستعد فريق عمل المسلسل للسفر إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لتصوير المشاهد الخارجية هناك، ويسعى «جلال» للانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.

«رحيم» بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمد رياض وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز والراقصة دينا وإيهاب فهمى وصبرى فواز وحسن حسنى وسامى مغاورى وكارولين عزمى ومنى فاروق وتونى ماهر وكريم سرور وإسلام شوقى وياسمين غيث، تأليف محمد إسماعيل أمين، إنتاج مجموعة فنون مصر، وإخراج محمد سلامة.

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