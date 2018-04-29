محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال

بعث المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال، جاء فيها:



«يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة بني سويف بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم والشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار لتنعم مصرنا الغالية وشعبها الوفي بمستقبل مشرق وغد أفضل، وإني يا سيادة الرئيس إذ أنتهز هذه المناسبة لأعبر لسيادتكم عن كامل اعتزازي وتقدير أبناء بني سويف لجهودكم المتواصلة من أجل تحقيق تنمية شاملة يطمح إليها المواطن المصري في ظل قيادتكم الحكيمة..وفقكم الله ورعاكم وكل عام وسيادتكم بخير»