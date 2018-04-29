اليوم.. ميناء الإسكندرية يستقبل 360 سائحًا

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن ميناء الإسكندرية استقبل، اليوم الأحد، السفينة السياحية الفرنسية «لي ليريال» على متنها 218 سائحًا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 142 فردًا.



وأضاف "الغندور" أن غاطس السفينة 6 أمتار، وطولها 165 مترًا، وعرضها 20 مترًا، وتراكت على رصيف 24 بالمحطة البحرية.



ووجه اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بوصول السائحين في سهولة ويسر وأمان.