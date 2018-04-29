«النشار»: ضوابط للإلغاء الاختيارى لجمعيات التمويل متناهى الصغر

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تشكيل لجنة من الهيئة والبورصة وعدد من أطراف السوق لتفعيل بورصة العقود الآجلة، كما كشف عن وضع الهيئة ضوابط جديدة للإلغاء الاختيارى لجمعيات التمويل متناهى الصغر وتشجيع إنشاء الشركات.



وأضاف "النشار" أن سوق التمويل متناهى الصغر يضم أكثر من 800 جمعية و3 شركات فقط تمول 2.4 مليون مواطن بقيمة 7.2 مليار جنيه، ونستهدف مضاعفة تلك الأرقام من خلال تشجيع إنشاء الشركات.



وتابع، أن الهيئة تسعى إلى التأمين على التمويل متناهى الصغر، بتغطية المستفيدين من أخطار الوفاة أو عدم القدر على السداد مقابل أقساط صغيرة.



وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيوافق على إقرار تعديل بالمادة 12 الخاصة بالشراء الإجبارى بمسودة قانون سوق المال خلال الأسبوع الجاري.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى بمؤتمر بورتفليو إيجيبت، اليوم الأحد، بمشاركة محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة، محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية.